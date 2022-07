Nasce Never Too Lake: ad Arona un'associazione di ragazzi innamorati del lago

Nasce Never Too Lake: hanno meno di 30 anni, sono intenzionati ad organizzare eventi sul territorio e a riscoprire la bellezza del lago Maggiore, con iniziative a misura delle generazioni più giovani.

Nasce una nuova associazione

Siamo un gruppo di ragazzi nati e cresciuti sul lago Maggiore. Abbiamo tutti meno di 30 anni, abbiamo alle spalle esperienze diverse e coltiviamo passioni differenti. Eppure, ognuno di noi ha voglia di mettersi in gioco e dare vita a qualcosa di bello per il territorio che ci ha visti crescere. Abbiamo deciso di farlo insieme. Così abbiamo creato Never Too Lake». A parlare è Chiara Cerutti, 22 anni, aronese, presidente dell’associazione che ha fondato insieme ad alcuni amici. Chiara si fa portavoce dell’entusiasmo di un gruppo di ragazzi che desiderano dare il loro contributo per rendere la città ancora più attrattiva. Insieme a lei ci sono Giacomo Latorraca, Chiara Baittiner, Alexander Harland Riker, Claudia e Alessandro Pardo, Mattia Masoni, Marco Massironi, Ludovica Rovarini, Nicole Pastore, Carlo Alberto Servini, Raffaele Sparacino e Dagoberto Belloni.

L'obiettivo è dare spazio ai talenti dei giovani

Si sono già messi al lavoro per l’organizzazione di eventi musicali e culturali che andranno in scena nei prossimi mesi, il primo dei quali già il prossimo 24 luglio alla Rocca di Arona. L’obiettivo dell’associazione è quello di mettere in risalto i talenti dei giovani, i quali spesso lasciano il territorio per motivi di studio o di lavoro. Raramente tornano sul lago, coltivando così le proprie passioni altrove. La volontà dei ragazzi di Never Too Lake è invece quella di dare vita ad eventi che permettano ai ragazzi originari del territorio di fare conoscere la propria arte anche a casa.

Il primo evento sarà il 24 luglio

"Viviamo in un luogo meraviglioso e non è mai troppo tardi per riscoprirlo e farsi riscoprire – spiega Chiara Cerutti – da questo pensiero è nato il nome dell’associazione, Never Too Lake, un gioco di parole che ci è piaciuto e abbiamo deciso di fare nostro. Abbiamo già preso contatti con diverse associazioni, ma non vediamo l’ora di conoscerne di nuove e di includere sempre più persone nei nostri progetti. Intanto cogliamo l’occasione per segnalare il nostro primo evento, una giornata ricca di iniziative e di musica". Domenica 24 luglio al Parco della Rocca di Arona andrà infatti in scena “Migarden X NVR2LAKE”, un evento in collaborazione con MiGarden, progetto che intende sensibilizzare il pubblico al rispetto dell’ambiente tramite musica ed esposizioni artistiche. Durante la giornata non mancherà la musica come non mancheranno iniziative e laboratori per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Veri protagonisti dell’evento saranno però gli espositori, in linea con la filosofia e con gli obiettivi dell’associazione, la quale desidera dare spazio ai talenti dei ragazzi e delle ragazze del territorio.