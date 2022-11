Nuova residenza per anziani a Borgo Ticino: domani la presentazione ufficiale

Sono giunti al termine i lavori per la realizzazione della RSA nel comune di Borgo Ticino (No), che verrà gestita dall’azienda friulana 3AMilano.

La presentazione

Il 17 novembre, il Comune di Borgo Ticino,in collaborazione con l’azienda friulana, presenterà ufficialmente la struttura ai consiglieri comunali e alla popolazione. La presentazione avverrà direttamente presso la nuova struttura invia Bernini, alle 18.

La residenza, progettata dall’architetto Silvia Bracco, è un edificio di tre piani sopra terra e a forma di H, distribuito in 4 nuclei distinti dotati di controllo accessi per monitorare i movimenti degli ospiti affetti da demenza. Al piano terra ci sonola reception, gli uffici amministrativi, una palestra per la riabilitazione, la lavanderia e gli spogliatoi per il personale, un ambulatorio, una sala per servizi alla persona, una cucina per la realizzazione dei pasti, un salone polifunzionale per attività ricreative e la sala per il culto. Tanto al primo quanto al secondo piano si trovano una sala da pranzo e un soggiorno, servizi igienici per gli ospiti e due nuclei abitativi da 20 posti letto, suddivisi ciascuno in 2 camere singole e 9 camere doppie. La struttura dispone inoltre di due ingressi: uno destinato ai visitatori e uno agli ospiti di servizio.

L’edificio presenta caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico. Realizzate in classe energetica A3, produrrà autonomamente circa 165.000 kWh di energia, che corrisponde a oltre il 60% dell’intero fabbisogno, riducendo l’emissione in atmosfera di oltre 69 tonnellate all’anno di anidride carbonica.

Le parole del sindaco

«Finalmente si è giunti all'ultimazione della struttura e il traguardo è stato raggiunto lungo un percorso pieno di ostacoli esterni, principalmente causato dalla sospensione dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19» - dichiara Alessandro Marchese, sindaco del comune di Borgo Ticino - «La Giunta Comunale, su richiesta della proprietà, ha deciso di intitolare la struttura al Dott. Mario Celesia, medico condotto del paese che ha assistito la popolazione di Borgo Ticino per 35 anni dal 1966 al 1991. Attendiamo con trepidazione la presentazione e la successiva entrata in funzione di questo servizio che rappresenta un'esigenza per molte famiglie e anziani».

«L’obiettivo generale di 3AMilano è quello di sviluppare un’organizzazione che sia flessibile, adattabile, reattiva, efficiente; che offra continuità, che sia integrata e interdisciplinare, personalizzata e qualificata» - dichiara Mario Modolo, direttoregenerale dell’azienda - «L’organizzazione della 3AMilano S.r.l. sarà dunque duttile e tempestiva per rispondere con azioni dimensionate ai vari bisogni della Struttura. A Borgo Ticino, come nelle altre strutture, sarà garantita la continuità del servizio e l’integrazione delle varie figure professionali, prevedendo un forte raccordo tra aree e ruoli differenti e lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti di lavoro multidisciplinare, al fine di assicurare l’organicità e l’unitarietà di tutti gli interventi».