Nuova segretaria comunale a Castelletto Ticino: è Angela Ganeri

Nuova segretaria comunale nominata a Castelletto Ticino: Angela Ganeri va a rilevare un ruolo chiave in un momento particolarmente delicato.

Presentata Ganeri

Durante la seduta dello scorso 25 luglio è stata ufficialmente presentata in Consiglio la nuova segretaria comunale, Angela Ganeri, che va a chiudere idealmente una fase di rapidi avvicendamenti al vertice della macchina amministrativa. La professionista è entrata in servizio lo scorso 1° giugno e sarà in carica per 120 giorni, al termine dei quali sarà possibile una proroga fino a fine anno e oltre.

La riorganizzazione generale degli uffici

"Stiamo assumendo nuove forze anche in altre posizioni - ha detto il sindaco Massimo Stilo - abbiamo preso un nuovo geometra attraverso un bando pubblico e se riusciremo potremmo assumerne un altro. Con l’assunzione di due nuovi operai comunali abbiamo poi quasi completato l’organico del nostro ufficio tecnico, con l’obiettivo di renderlo sempre più funzionale e pronto a intervenire negli scenari del futuro".