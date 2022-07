Fondazione Cariplo: 1.6 milioni per 33 progetti, uno ad Arona e uno a Borgomanero

Nuove iniziative culturali sul territorio lombardo e nelle province di Novara e Verbania. Un grande investimento per allargare le forme di partecipazione culturale, individuando e sperimentando nuovi modelli di fare e vivere la cultura.

L’attività filantropica si rivolge alla cultura con i bandi Spazi in trasformazione, La bellezza ritrovata, Sottocasa, Alla scoperta della cultura.

Fondazione Cariplo

Sono trentatré i progetti culturali approvati nei giorni scorsi da Fondazione Cariplo destinatari di risorse pari 1,6 milioni di euro. Iniziative che mettono al centro la cultura, la voglia di sperimentare nuovi modelli per fare e vivere la cultura, allargando i pubblici di riferimento, valorizzando le bellezze del territorio e avvicinando i bambini ai luoghi della cultura e della comunità.

Due progetti nuovi anche sul territorio di Novara

Sul bando “Spazi in trasformazione” dedicato al patrimonio architettonico e al tema della rigenerazione degli edifici dismessi attraverso nuovi usi e funzioni culturali, la Fondazione ha deciso di sostenere 3 progetti (risorse pari a 614.500) per il riuso transitorio di spazi abbandonati o sottoutilizzati. Tra questi il progetto Con “TeatrOsteria”. Il Collegio Don Bosco di Borgomanero (NO) reinventerà gli spazi adibiti a teatro scolastico e non più utilizzati, attraverso la sperimentazione di 17 funzioni diverse e delle possibilità con cui queste possono coesistere e generare valore; obiettivo del progetto è infatti quello di approdare ad una configurazione dello spazio capace di creare nuove opportunità non solo per gli studenti, principali fruitori dell’iniziativa, ma anche per gli abitanti dell’intera città di Borgomanero.

Alla scoperta della cultura ha l’obiettivo di avvicinare i bambini e le bambine ai luoghi della cultura e della comunità, simbolo dell’identità e della storia del territorio in cui vivono.

Dieci bellissimi progetti destinatari di contributi (370 mila euro): a Novara il Festival delle Due Rocche – ACT Arona CittaTeatro che si rivolge a 1000 bambini e bambine di età 6-11 anni residenti ad Arona e dintorni (per creare un itinerario di visite teatralizzate gratuite del centro storico di Arona, per sviluppare con approccio emotivo e partecipato la conoscenza e consapevolezza della storia locale e, in particolare, dei beni storici e artistici di Arona.

Sul bando “La bellezza ritrovata” rivolto alla conservazione e rifunzionalizzazione del patrimonio storico-architettonico, Fondazione Cariplo ha selezionato sette progetti dedicati alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 270 mila euro per iniziative culturali.

Tornano i progetti “Sottocasa”, il bando orientato al sostegno dell’offerta culturale nei quartieri di edilizia residenziale pubblica e di housing sociale dell’intero territorio di riferimento di Fondazione Cariplo (Lombardia, province di Novara e VCO).