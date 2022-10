Le comunità di Oleggio Castello e Paruzzaro in lutto per "Vince" Meringi: la donna avrebbe compiuto 88 anni a ottobre.

Addio alla colonna di Oleggio Castello "Vince" Meringi

E’ impossibile da dimenticare la figura di Vincenzina Meringi, ma questo era il suo nome solamente all’anagrafe perché in paese tutti la conoscevano come «Vince». La donna abitava a Paruzzaro, ma è a Oleggio Castello che ha lasciato l’impronta più profonda nel cuore delle persone che l’hanno conosciuta. «Nostra madre si era trasferita qui nel 1957, dopo il matrimonio con nostro padre Ferdinando. Lui era di Oleggio Castello, mentre lei veniva da Borgo Ticino. In quei tempi il paese era molto meno legato ad Arona, ed era molto più forte come comunità. Tutta la vita della nostra famiglia si è snodata a Oleggio Castello: si faceva parte dello stesso paese e alla fine ci si conosceva tutti quanti. Nostra madre aveva un carattere estroverso, ed era brillantissima».

La donna, dopo la nascita della prima figlia Loredana (e poi della sorella Monica), è stata a casa a fare la mamma: «Allora non c’erano gli asili nido, e a lavorare era nostro padre, Ferdinando Medina, che faceva i modelli per i volti delle bambole. Prima era alla Ceppi Ratti, rimase quando diventò Mattel e, quando anche la Mattel chiuse, continuò a lavorare in proprio. Nostra madre continuò a frequentare il paese, partecipando sempre anche alle gite della parrocchia, fino a una decina di anni fa. Tutto era nato portando noi a scuola: fu lì che con il suo carattere strinse legami con la comunità, tanto che anche noi a nostra volta abbiamo continuato a portare i nostri figli a scuola in paese, pur non abitando qui».

Il funerale della donna è stato celebrato nella mattinata di martedì 27 settembre, nella parrocchia di Oleggio Castello: avrebbe compiuto 88 anni nel mese di ottobre. Lascia oltre alle figlie Loredana e Monica, le nipoti Benedetta e Greta.