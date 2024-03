Posa della fibra ottica: sensi unici a Oleggio Castello fino al 30 marzo

I lavori per la posa della fibra ottica previsti in varie zone di Oleggio Castello hanno portato l'Amministrazione a decidere di istituire una serie di sensi unici in diverse strade.

Lavori in corso in diverse parti del paese

Il Comune di Oleggio Castello ha annunciato nei giorni scorsi alcune importanti modifiche alla viabilità, dovute all'avvio di una serie di lavori per la posa della fibra ottica. Dal 21 al 30 marzo quindi, è stata prevista l'istituzione di senso unico alternato sulle alcune vie per consentire lavoro di scavo per la fibra ottica per il progetto BUL (piano Banda Ultra Larga Ministero Imprese e del Made in Italy). "L'apposizione della segnaletica - scrivono dal Comune - avverrà non meno di 48 ore prima dell'inizio divieto. I lavori sulla S.S.142 comprendono tutta la via Vittorio Veneto con possibilità di 2/3 attraversamenti da lato a lato. Alcuni scavi sono già stati effettuati e quindi ci saranno collegamenti tra i pozzetti già esistenti".

Ecco le vie interessate dai lavori

Ecco dunque l'elenco delle vie interessate dal provvedimento e alcuni dettagli logistici:

" Dal giorno 21 marzo 2024 sino al giorno 30 giugno 2024 e comunque fino al termine dei lavori, dalle ore 8:00 alle ore 18:00: istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, movieri, cartellonistica e restringimento carreggiata con cartellonistica di cantiere alternativamente nelle vie del centro abitato via Pianelle, via Monte Oleggiasco, via Verdi, via Monte Rosa, via Manzoni, via Niccolini, via per Comignago, via Aldo Moro, via Ronchetti, via Monte Pasubio, via Ceserio, via Dolomiti, via Mottarone e via dei Boschi;

Dal giorno 21 marzo 2024 sino al giorno 30 giugno 2024 e comunque fino al termine dei lavori dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (per motivi di inteso traffico): istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, movieri, cartellonistica e restringimento carreggiata con cartellonistica di cantiere in via Vittorio Veneto (S.S. 142)".