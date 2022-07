Promozioni sulle bellezze del lago Maggiore per chi viaggia con Trenitalia

Promozioni per visitare le bellezze del lago Maggiore grazie all'accordo raggiunto da Trenitalia con Terra Borromeo.

Promozioni sulle visite del lago Maggiore per chi sceglie Trenitalia

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Terre Borromeo, il circuito delle destinazioni turistiche sul Lago Maggiore, offrono ai visitatori un’esperienza di viaggio più comoda e conveniente. Fino all’1 novembre 2022 chi sale a bordo di un treno regionale Trenitalia usufruisce di uno sconto del 10% sul titolo d’ingresso all’Isola Bella e del 15% per entrare negli altri siti e località: Isola Madre e Parco Pallavicino a Stresa, Rocca di Angera sul versante lombardo del lago. Inoltre, una riduzione del 15% è dedicata ai turisti che scelgono ingressi “combinati” abbinando più destinazioni, ad esempio Isola Bella e Isola Madre. La promozione è valida sia sugli ingressi individuali sia per gruppi.

Il concetto alla base della campagna

L’iniziativa è supportata da Trenitalia attraverso una campagna di comunicazione sui tutti i canali di vendita, dal sito internet ai monitor video promozionali presenti sui treni regionali del Piemonte e delle regioni limitrofe, e su quelli di Terre Borromeo. Con uno storytelling ispirato ai valori e alla promessa contenuta nella “Borromeo Experience”, la campagna invita a scoprire e vivere il Lago Maggiore in treno, associando immagini rappresentative e copy essenziali ma eloquenti: “Sogna” per il magico contesto dell’Isola Bella, “Respira” per il patrimonio botanico e la cornice rigenerante dell’Isola Madre, “Rilassati” per il relax immersi nella natura di Parco Pallavicino e “Ammira” in relazione al fascino medievale della Rocca di Angera.