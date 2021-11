Rione Beati-Pozzola di Castelletto rinnova il direttivo

Novità

Luisetti è il nuovo presidente del sodalizio che organizza lo spettacolo del Bartula

Rione Beati-Pozzola rinnova le sue cariche direttive: ecco chi saranno i componenti del nuovo consiglio dell'associazione.

Rione Beati-Pozzola si riunisce per rinnovare le cariche

Si sono riuniti nei giorni scorsi i soci dell'associazione di rione del rione Beati-Pozzola di Castelletto Ticino. Lo scopo dell'incontro era quello di rinnovare le cariche all'interno del sodalizio.

Ecco i nomi scelti per guidare l'associazione

L'associazione di rione, una vera e propria presenza irrinunciabile per tutti i castellettesi, è famosa soprattutto per l'organizzazione di iniziative ritenute ormai classiche del paese, come lo spettacolo satirico dialettale del Bartula. Ecco quali sono i nomi scelti per il direttivo: nel ruolo di presidente è stato eletto Maurizio Luisetti, in quello di vice presidente Adriano De Rivi. La segretaria dell'associazione sarà Rosa Maria Lorenzini, il tesoriere Luigi Bertolotti e i consiglieri Loris Lorenzini, Giuseppe Cattaneo e Giulio Alovisetti.