Sabato a Castelletto un pomeriggio per scambiarsi le figurine

Novità

Un'iniziativa per tutti gli appassionati, grandi e piccini, delle mitiche figurine

Sabato a Castelletto sarà possibile scambiarsi figurine dei calciatori Panini e di molte altre tipologie nel piazzale del bar Belgio di via Caduti.

Un sabato originale a Castelletto

Per sabato 16 aprile è stata organizzata un'iniziativa originale e curiosa che sicuramente raccoglierà il favore di molti bambini. Dalle 14 alle 18 infatti, nel parcheggio del bar Belgio di via Caduti per la Libertà, sarà possibile scambiare figurine di ogni tipo. L'iniziativa, dal titolo "...Ce l'ho, non ce l'ho!", è organizzata dal bar Belgio in collaborazione con Panini.

Un evento che potrebbe diventare una tradizione

Nel corso della giornata i bambini, ma non solo, potranno scambiarsi le figurine doppie dei calciatori Panini, di Adrenalynxl, dell'Nba, di Amici Cucciolotti, di Harry Potter, Pokemon e Yu Gi Oh. "Speriamo di poter trasformare questa iniziativa - dicono i titolari del bar - in una piacevole tradizione anche per il futuro e vorremmo diventare punti di riferimento per gli appassionati della zona".