Sabato Castelletto ricorda Giuliano Pari con una cena benefica

Sabato 25 giugno Castelletto ricorderà un volontario e sportivo particolarmente attivo nel mondo delle associazioni locali. L'appuntamento è alle 19.30 al Circolo Ragni.

A cena per Giuliano

Andrà in scena sabato 25 giugno, nell’area feste del Circolo Ragni, la cena organizzata per ricordare la figura di un grande castellettese, il volontario Giuliano Pari. L’uomo, scomparso lo scorso anno, era conosciuto in tutta Castelletto per il suo grande impegno nel mondo dell’associazionismo. Era infatti il volontario più attivo dietro ai fornelli di quasi ogni festa organizzata in paese.

Un appuntamento benefico

Per ricordarlo e onorare la sua memoria, la Società cooperativa Rinascita italiana, il rione Beati Pozzola, l’associazione calcio dilettantistica Castellettese, organizzano quindi una cena che andrà in scena alle 19.30 sotto ai tendoni del Circolo Ragni. A tavola si potranno gustare pappardelle al cinghiale, cosciotto di maiale con patate al forno, gelato, acqua, vino, caffè. Il costo è di 20 euro per gli adulti e di 10 per i bambini e il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Le prenotazioni possono essere effettuate fino al 23 giugno, chiamando ai numeri di telefono 348.4128805, 333.2042231 e 338.2869095.