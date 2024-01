Varallo Pombia avvia il piano di potature sul territorio comunale

Varallo Pombia avvia le potature sugli alberi del territorio comunale. Ecco dove saranno portati a termine gli interventi nel territorio del paese.

Potature in corso a Varallo Pombia

E' attraverso un post comparso nei giorni scorsi su Facebook che l'Amministrazione comunale di Varallo Pombia ha reso noti quali saranno i prossimi interventi sugli alberi presenti sul territorio comunale. "Nei prossimi giorni - scrivono da Villa Soranzo - saranno potati alcuni alberi su proprietà comunale. Sono in programma infatti alcuni interventi di potatura nell’area a prato della Scuola Primaria “G. Di Vittorio” e nel cortile della Scuola dell’Infanzia “G. Bolognino”. Tali interventi inizieranno dopo l’entrata degli alunni a scuola, saranno sospesi durante le uscite mantenendo i passaggi in sicurezza, utilizzando motoseghe elettriche per non recare disturbo alle lezioni".

Gli interventi nelle vie Bolognino e Stazione

Ma gli operai comunali entreranno in azione anche in altre parti di Varallo Pombia. "È in programma anche la potatura di un cedro - continua infatti la nota - nell’area a parcheggio di Via Bolognino (davanti all’ingresso della Scuola dell’Infanzia), per tale motivo verrà disposto un divieto di sosta temporaneo su n. 6 stalli dalle ore 9:00 a fine lavori del giorno 19 gennaio. A genitori e residenti si segnala la necessità – per precauzione - di utilizzare i parcheggi di Piazza Marconi. La chiusura degli stalli sarà solo per il tempo strettamente necessario ai lavori.

Infine verrà abbattuta una betulla e un abete presso la Scuola Primaria “G. Di Vittorio”, lato Via Stazione. I lavori in questione dureranno qualche ora e inizieranno quando genitori, alunni e personale scolastico non saranno nei pressi della zona interdetta. Tali abbattimenti si sono resi necessari nel primo caso (betulla) perché l’esemplare è secco e morto, nel secondo caso (l’abete) il perito agronomo incaricato delle analisi fitostatiche periodiche ha riscontrato dei problemi importanti al fusto e delle lesioni all’apparato radicale prescrivendone quindi l’abbattimento".

Un albero sarà abbattuto nel parco del Chioso

"A breve inizieranno anche dei lavori di abbattimento di un ulteriore esemplare situato nel parco del Chioso - prosegue il comunicato - Tale esemplare – sempre dopo analisi fitostatiche del tecnico agronomo incaricato – presenta problemi all’apparato radicale, aggredito da un fungo-parassita chiamato “armillaria”, che ne ha compromesso seriamente la stabilità. L’Amministrazione ha previsto dei trattamenti del terreno per evitare che tale parassita danneggi le radici anche degli altri esemplari presenti, attenderemo i risultati sperando di riuscire a debellare il problema.