Addio all'aronese doc Carlo Vanzina

E’ mancato, all'età di 90 anni, il cavaliere Carlo Vanzina. La sua scomparsa segue di pochi anni, era il 2019, quella dell'amato fratello Gian Achille classe 1926. Della nota famiglia aronese resta ora la sorella Maria Clotilde detta Titti che vive ancora nella storica dimora di via Mazzini angolo largo Compiegne.

Storica famiglia aronese

Come molti ricordano i tre fratelli aronesi sono i cugini dell’indimenticato regista Steno, e dei figli Carlo ed Enrico Vanzina, grandi nomi del cinema e della commedia all’italiana. Precisamente i «Vanzina aronesi» erano figli di Giacinta, ricordata come benefattrice e presidentessa del Cif, e dell’avvocato Clotildo, che di Steno era cugino di primo grado. E proprio nella Villa di largo Compiègne era nato e spesso tornato Steno, e poi anche i suoi figli Carlo ed Enrico.

Parentele illustri a parte, la famiglia Vanzina ha avuto un ruolo importante nella storia aronese, le cui tracce scritte della permanenza sul lago Maggiore risalgono al XVI secolo. La famiglia aveva avviato una fabbrica specializzata nella produzione di cordami per battelli e navi. I Vanzina furono anche proprietari del «Fabbricon», la tessitura-cotonificio che fu un fiore all’occhiello dell’economia della cittadina lacustre.

"Porteremo sempre con noi la tua grande bontà e la profonda sensibilità del tuo animo" lo ricorda la sorella.

E lo ricorda con affetto anche la redazione del Giornale di Arona: via Gramsci era infatti "tappa fissa" delle passeggiate del "Signor Vanzina" sempre foriero di complimenti o suggerimenti.