Airone imprigionato nella fune di una boa salvato dai vigili del fuoco ad Arona

Intervento questa mattina da parte dei vigili del fuoco di Arona sul lungolago.

Il racconto

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona è intervenuta intorno alle 13 per soccorrere un airone che si era imprigionato con la fune di una boa per ormeggi nello specchio antistante il lungolago di Arona.

Alcuni uomini da terra si sono messi sulle tracce dell’animale per individuare il luogo segnalato, altri, via lago con gommone, per il recupero.

Il volatile, probabilmente ferito a un'ala e con una porzione di corda ancora incastrata nel becco, è stato poi trasportato presso il "rifugio Miletta" di Agrate Conturbia per le cure veterinarie necessarie, prima di essere rimesso in libertà.