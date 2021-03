Arona nuovo sversamento a lago del rio San Luigi

“A seguito della segnalazione di un ulteriore sversamento a lago del rio S. Luigi, il circolo locale di Legambiente ha provveduto immediatamente ad effettuare un prelievo per valutare i parametri microbiologici delle acque.

La posizione di Legambiente

I risultati saranno resi pubblici, nella logica di trasparenza e informazione ai cittadini e saranno discussi con Arpa Piemonte e Acque Novara VCO nei consueti tavoli di confronto con i portatori di interesse, nell’ambito dei vari contratti di lago e di fiume per la valutazione dello stato dei corpi idrici del territorio.

A fronte dei dati disponibili, lo sfioratore a lago del rio S. Luigi attualmente risulta uno tra i punti di maggiore criticità dei laghi piemontesi. Legambiente auspica che a seguito degli interventi in corso e a quelli in programmazione questa situazione imbarazzante, per una città turistica come Arona, venga risolta quanto prima, per un rapido ripristino dell’equilibrio dell’ecosistema lacustre.