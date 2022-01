Borgo Ticino senza energia elettrica domani dalle 9 alle 16

Lavori

Ecco quali sono le vie che potrebbero essere interessate da disagi

Borgo Ticino senza energia per alcune ore domani, giovedì 13 gennaio, a causa di lavori sulla rete condotti da E-Distribuzione.

L'annuncio di E-Distribuzione

Ha iniziato a circolare nei giorni scorsi l'annuncio che riguarda l'interruzione di energia elettrica in programma per domani, giovedì 13 gennaio, a Borgo Ticino. I possibili disagi sono legati ad alcuni lavori che E-Distribuzione dovrà condurre sulla rete del paese. I possibili disguidi riguarderanno solamente gli utenti alimentati in bassa tensione.

Le vie interessate

In particolare i lavori e i conseguenti disagi riguarderanno le vie Valle, Cavour, Castellazzo, Vittorio Emanuele e Matteotti. E-Distribuzione raccomanda agli utenti di non commettere "imprudenze", dal momento che durante il periodo interessato dai lavori l'energia potrebbe essere ripristinata momentaneamente. E' necessario inoltre che gli abitanti non utilizzino gli ascensori. Nell'immagine in dettaglio le zone specifiche interessate.