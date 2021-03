Coronavirus Castelletto: i positivi sono 70 – il video del sindaco

Coronavirus Castelletto: il sindaco Massimo Stilo ha annunciato le novità riguardanti i dati del contagio, ancora in aumento.

Coronavirus Castelletto: dati in aumento

Il sindaco castellettese Massimo Stilo ha aggiornato i suoi concittadini sullo stato dei contagi in paese negli ultimi giorni. “Una situazione in continuo aumento – ha detto Stilo – infatti abbiamo 70 persone positive e 56 in quarantena. Per contenere questo contagio dobbiamo sempre tenere alta l’attenzione”.

Per evitare un peggioramento ulteriore è importante rispettare le regole

Per impedire un ulteriore aumento del numero dei contagiati le azioni a disposizione della comunità restano sempre le stesse. “Dobbiamo igienizzarci spesso le mani – ha detto Stilo – garantire il distanziamento sociale di almeno un metro ed evitare assolutamente l’assembramento”. Nel resto del suo videomessaggio il sindaco ha anche ricordato le nuove norme previste per la zona arancione.