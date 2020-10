Frana Arona-Meina: strada a senso unico alternato entro dicembre. Aggiornamento sulla situazione viabilità.

In merito alla situazione della frana sulla strada Statale 33 del Sempione di competenza di Anas sul territorio di Arona, sentita a più riprese in queste due settimane Anas, che ha effettuato le necessarie indagini, ritengo doveroso fornire un aggiornamento alla cittadinanza in merito allo stato delle cose: la prossima settimana verranno finalmente iniziati i lavori sul sito e abbiamo conferma da Anas circa la riapertura al traffico con istituzione del senso unico alternato entro il giorno 4 dicembre.