La Cri di Arona inaugura una nuova ambulanza

La Cri di Arona si prepara a inaugurare un nuovo mezzo per i soccorsi. In arrivo anche alcune donazioni.

La Cri di Arona riceve nuovi strumenti

Sarà un evento organizzato ovviamente in forma privata e senza pubblico dal vivo, ma i volontari della Cri di Arona sono decisi a garantire la partecipazione di tutti all’inaugurazione ufficiale di sabato 14 novembre, almeno in modo virtuale. A partire dalle 15 la sede della Croce rossa di via General Chinotto ospiterà l’inaugurazione di una nuova ambulanza e l’accoglimento di due importanti donazioni.

Un grande grazie alla generosità dei cittadini

Nello specifico nel corso dell’evento sarà presentata una nuova ambulanza a biocontenimento batterico, ma durante la cerimonia saranno donati anche due monitor donati all’associazione e il defibrillatore automatico donato in ricordo del giovanissimo Alessandro Guerrero Rodriguez, scomparso recentemente a soli 18 anni. Si potrà partecipare all’evento collegandosi attraverso l’apposito link di Google Meet.