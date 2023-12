Muore donna in un incidente a Castelletto: condannato il marito che era al volante

Si è concluso nei giorni scorsi presso il tribunale di Novara, dove era in corso di svolgimento dal 2019, il processo per omicidio colposo che ha visto comparire a giudizio E. C., un settantaduenne la cui moglie era morta tre anni prima in un incidente stradale a Castelletto Ticino.

Una condanna e un'assoluzione

L’automobilista è stato condannato a 8 mesi di reclusione e alla sospensione della patente per sei mesi, mentre il camionista che era stato suo malgrado coinvolto nel sinistro è stato assolto dal giudice. Non è stato semplice ricostruire la dinamica dell’accaduto, tanto che era stata chiesta una perizia. Il tremendo scontro mortale tra una monovolume e una bisarca era avvenuto il 27 ottobre 2016, di pomeriggio, sul raccordo che unisce l’autostrada A26 Alessandria-Gravellona Toce con la A8 dei Laghi, nel territorio comunale di Castelletto Ticino, non lontano dal casello di Arona.

A perdere la vita era stata Augusta Belloni, pittrice ed ex commerciante 64enne originaria di Casorate, ma che da anni abitava a Pavia in viale Libertà. Alla guida c’era il marito, che aveva riportato alcune contusioni ed era stato ricoverato all’ospedale di Borgomanero sotto shock. Le sue condizioni non erano gravi. E a processo è andato anche l’autista dell’autocarro, un cittadino rumeno di 45 anni. E’ emerso che aveva fatto di tutto per evitare l’auto. Secondo la ricostruzione il sinistro era avvenuto in galleria, dove il 72enne pare avesse dovuto rallentare ed era stato tamponato dall’autoarticolato: un urto improvviso e violento, che aveva costretto la vettura ad una giravolta. La donna al momento dell’impatto si trovava sul sedile posteriore.