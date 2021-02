Pompieri a Castelletto: soccorsa una donna nel condominio in piazza

Pompieri a Castelletto: soccorsa una donna che aveva accusato un malore nel palazzo davanti al municipio.

Pompieri a Castelletto per il soccorso a una persona

Sono intervenuti poco fa in centro a Castelletto i vigili del fuoco della squadra di Arona. Sfruttando la scala di uno dei mezzi che hanno utilizzato per l’intervento si sono issati fino al balcone di un appartamento dove una donna si era sentita male. Sono così riusciti a portarla in salvo.

Sul posto anche il 118

Una volta riportata a terra, la donna è stata portata all’ospedale dagli operatori del 118 intervenuti immediatamente sul posto. L’episodio si è verificato nel condominio sopra all’edificio che ospita Banca Intesa, esattamente di fronte al municipio di piazza Fratelli Cervi.