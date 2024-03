Si fingevano sordomuti per ottenere fondi: condannati in tre

Condannati tre cittadini rumeni che si erano finti sordomuti per raccogliere fondi per una presunta associazione benefica.

Si fingevano sordomuti

Il tribunale di Verbania ha condannato a 2 mesi e 2 mila euro di multa ciascuno, tre cittadini rumeni tratti in arresto il 13 giugno 2021 in un centro rivierasco a cavallo tra Novarese e Vco perché accusati di accattonaggio molesto. Insospettiti e infastiditi dal comportamento di due donne e un uomo – due sorelle di 24 e 27 anni e lui 28enne, tutti poi risultati senza fissa dimora – alcuni residenti e commercianti del posto avevano chiamato la polizia. I tre, infatti, raccoglievano offerte in denaro a favore di un sedicente Centro internazionale per disabili e bambini poveri.

I tre si tradirono parlando con gli agenti

Ma agli agenti che erano intervenuti e avevano chiesto loro le generalità, avevano risposto senza mostrare gli effetti di menomazioni fisiche, di fatto tradendosi. Non erano, insomma, sordomuti. La settimana scorsa il processo è andato a sentenza al tribunale di Verbania, competente per territorio. A conclusione della sua arringa il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 3 mesi e 2 mila euro di multa, il giudice ha comminato una pena più lieve.