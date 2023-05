Sport novarese in lutto: si è spento Pippo Fallarini

E’ mancato a 89 anni Pippo Fallarini ex ciclista degli anni Cinquanta e Sessanta. Il ciclismo novarese è in lutto per la scomparsa di uno dei suoi esponenti di maggior rilievo.

Conosciuto da tutti come "Pippo", ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo

Giuseppe Fallarini, semplicemente “Pippo”, così era chiamato per la sua modestia e giovialità apprezzato da tutti, anche dagli avversari stranieri. Ciclista professionista dal 1956 al 1964, aveva partecipato a otto Giri d’Italia e due Tour de France, e tra le sue vittorie può vantare di avere portato all’Italia la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 1955 di Barcellona.

Esperto dirigente in Federazione e nel Coni, era anche campione di volontariato

Terminata l’attività agonistica è sempre rimasto nell'ambiente, mettendo al servizio di organizzatori e federazione preziosi consigli frutto della sua esperienza e di una mente brillante e aperta. Ma è sempre riuscito a trovare il tempo anche per dedicarsi al volontariato a favore dei bisognosi. Per il suo compleanno, lo scorso 4 maggio, dalla sua casa di Vaprio d'Agogna, mandò un messaggio di augurio a Filippo Ganna, impegnato nella cronometro di apertura del Giro d'Italia

