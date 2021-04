Trovato senza vita l’uomo scomparso a Pombia nei giorni scorsi

Trovato senza vita l’uomo scomparso da Pombia pochi giorni fa. Dopo un giorno intero di ricerche il suo corpo è stato trovato esanime.

Trovato senza vita a San Giorgio

Ha avuto un epilogo drammatico la vicenda dell’uomo scomparso a Pombia nei giorni scorsi. Non si avevano più sue notizie da giovedì sera, da quando si era allontanato da casa. Per rintracciarlo e metterlo in salvo si erano attivati gli uomini, le unità cinofile e i droni della Croce rossa di Arona, la squadra della Cri di Oleggio, i carabinieri e in prima persona il sindaco pombiese con la sua giunta. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare: l’uomo è stato trovato senza vita nei boschi della frazione di San Giorgio.