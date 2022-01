Uomo trovato morto a testa in giù all'ingresso di Campagnola

Il caso

Le forze dell'ordine escludono che si sia trattato di un omicidio

Uomo trovato morto nella mattinata di ieri, lunedì 3 gennaio, all'ingresso della frazione borgoticinese di Campagnola. Si esclude che si sia trattato di un omicidio.

Un cadavere all'ingresso di Campagnola

Ha destato un certo allarme la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo all’ingresso di Campagnola. Ma l’avvenimento, verificatosi nella mattina di ieri, lunedì 3 gennaio, non sembra in alcun modo legato a episodi di natura violenta. Sarà l’autopsia a determinare le cause esatte del decesso, ma a quanto risulta da un primo esame del corpo è probabile che la morte sia da imputarsi a un malore.

L'uomo era a testa in giù con le gambe che sporgevano da una buca

A lanciare l’allarme, nella mattinata, è stato un operaio che si trovava a passare dalla strada all’ingresso della frazione borgoticinese con il suo furgone. Facendo il tragitto per andare al lavoro ha scorto da una certa distanza all’interno di un campo le gambe di un uomo che emergevano da un avvallamento del terreno. Immediatamente ha chiamato i soccorsi e sul posto si sono precipitati i carabinieri, la polizia locale e la Croce rossa di Arona. L’uomo era morto a testa in giù nella buca.

La vittima è un uomo residente ad Arona

Dopo gli esami del caso, è emerso che si trattava di una persona di 64 anni di nazionalità straniera residente ad Arona, con pregressi problemi di natura sanitaria. Il campo dove è stato rinvenuto il suo corpo era di proprietà di un familiare e l’uomo se ne prendeva cura abitualmente.