Varallo e Pombia in lutto per il volontario ed ex consigliere

Varallo e Pombia in lutto per la scomparsa di Luciano Visconti. In carica per lunghi anni come consigliere comunale, è stato anche una personalità importante dei due gruppi di Protezione civile.

Varallo e Pombia in lutto per Visconti

Un grande dolore ha colpito le comunità di Varallo Pombia e Pombia in questi giorni. La scomparsa di Luciano Visconti ha lasciato tutti senza parole ed ora a essere in lutto per la sua morte sono il paese di Pombia, dove Visconti è stato per anni amministratore locale, e le squadre di Protezione civile di Pombia e Varallo Pombia, nelle quali il volontario ha prestato la sua opera per tantissimi anni. 71 anni.

Un personaggio molto conosciuto

Originario di Castelletto, Visconti si trasferì nella vicina Pombia parecchi anni fa. Per lungo tempo ha lavorato alla Siai Marchetti (successivamente Agusta e ora Leonardo) di Vergiate. Da quando era in pensione aveva iniziato a prestare la sua opera con sempre più costanza al servizio dell’Amministrazione comunale del suo paese e delle squadre di Protezione civile delle comunità di Pombia e Varallo. Mercoledì 3 marzo i due paesi si sono stretti idealmente al dolore della moglie Luciana, del figlio Fabio, della nuora Giuliana e dei nipoti Alice e Luca.

Il ricordo commosso di due comunità

“Con Luciano perdo prima di tutto un amico – dice il sindaco varalpombiese, e pombiese doc, Alberto Pilone – un amico vero, di quelli a cui ti capita di pensare spesso. Ci vedevamo di frequente e ultimamente ero molto preoccupato per la malattia che lo ha colpito ormai un anno fa e che sembrava non volerlo lasciare più. Di Luciano resta un ricordo bellissimo: la sua è una figura straordinaria. Una persona unica, un amico e un volontario sempre presente, che non si è mai tirato indietro quando c’era un lavoro da fare. Sia come membro della Protezione civile che come nonno vigile si è sempre impegnato in modo totale per le nostre comunità. Alla sua famiglia vanno tutto il mio affetto e il mio cordoglio, sia come sindaco che come amico”. Da qualche anno ormai Visconti era in servizio nella squadra di Protezione civile della vicina Varallo Pombia. “Le parole non servono a molto per descrivere quello che ha significato per tutti noi – dice il capogruppo della squadra di Varallo Pombia, Vittorino De Giorgi – Luciano era semplicemente una persona d’oro. Un volontario sempre pronto e disponibile a intervenire. E’ stato un esempio per tutti, e non parlo solo dei volontari di Protezione civile. Per noi questa è una perdita gravissima. Oggi ci lascia un vero amico”.

Le parole degli amministratori pombiesi

A ricordare in questi giorni il volontario della Protezione civile sono anche i suoi compaesani di Pombia. “Luciano è stato tra i fondatori del gruppo pombiese di Protezione civile – dice il sindaco Giovanni Grazioli – ha sempre prestato la sua opera senza mai tirarsi indietro di fronte alle difficoltà. Insieme abbiamo condiviso l’esperienza nella Protezione civile e anche quella in Amministrazione fino a un certo punto. Luciano era un collaboratore validissimo, un consigliere che spesso partecipava anche alle riunioni di giunta”. Della stessa opinione anche il vicesindaco e membro della Protezione civile, Nicola Arlunno. “Tutta l’Amministrazione si stringe al dolore della famiglia – dice – con Luciano se ne va un consigliere comunale esempio di volontario attivo in diversi ambiti, dal team dei nonni vigili a quello della Protezione civile”.