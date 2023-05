A Borgo Ticino è tutto pronto per la rassegna “Bella Storia”

Borgo Ticino si prepara, in occasione del ponte del 2 giugno 2023, ad ospitare una serie di eventi che coinvolgeranno tutte le fasce della cittadinanza.

L’iniziativa comunale

Dal 1° al 4 giugno il comune di Borgo Ticino ospiterà una serie di eventi, tutti appartenenti alla rassegna “Bella Storia”, un’iniziativa presentata lunedì 8 maggio dall’amministrazione comunale. Si tratta di una rassegna che coinvolgerà numerose associazioni sportive e culturali di Borgo Ticino tra cui EviGym, Palectra, AD Pallacanestro Borgo Ticino, Borgo Ticino Futsal, AC Borgo Ticino, Amici dell’Asilo Borgo Ticino, 2nove9, Associazione Vittime

Incidenti Stradali, Enpa, Pro Loco, biblioteca civica, bar Centrale, Amici per la 500, Comitato genitori medie, Aib, Gruppo Alpini, Ccr delle scuole medie e le attività commerciali bar l’Arena, bar Madonnina e XXL Street Food Festival.

Il programma di “Bella Storia”

Le attività programmate per la rassegna di eventi sono di vario genere: dal laboratorio per bambini organizzato dalla biblioteca civica per la mattinata di sabato 3 giugno all’open day del canile sanitario di via Cheglio organizzato da Enpa. Rispetto agli anni passati, prima della pandemia Covid il numero di eventi è aumentato, in modo tale da coinvolgere un numero di persone più grande, in occasione della ripartenza. Ulteriori informazioni in merito alla rassegna “Bella Storia” sono disponibili sui social Facebook e Instagram nominati “Bella Storia Borgo”.

L’entusiasmo del sindaco

“Negli anni passati – ha dichiarato il sindaco Alessandro Marchese – l’emergenza Covid non ci ha permesso di organizzare i tradizionali eventi in programma per il 2 giugno. Abbiamo deciso quindi di ripartire dalla tradizione, ampliando il numero di iniziative in programma in modo da coinvolgere davvero tutte le realtà di Borgo Ticino”.