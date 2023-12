Castelletto Ticino borse di studio in memoria di Besozzi

Gianmario Besozzi è scomparso nel 2021, ma l’esempio della sua vita e del suo impegno nei confronti dei giovani studenti è ancora vivo. E’ per questo motivo che, per il secondo anno consecutivo, il Comune ha deciso di continuare la tradizione delle borse di studio che proprio Besozzi ha finanziato per anni per ricordare il figlio Paolo, scomparso in giovane età nel 1999, appena dopo il conseguimento della laurea in ingegneria.

I premiati

Sabato 16 dicembre in sala polivalente Albino Calletti, cinque ragazze che hanno frequentato la scuola secondaria di primo grado Belfanti sono state premiate con altrettante borse di studio da 300 euro ciascuna. E altri 4 (Aurora Pino, Camilla Pavan, Milo Fioretti e Asma Ben Seghaier) hanno ricevuto una menzione e un attestato. «E’ un momento a cui teniamo molto - ha detto il vicesindaco e assessore all’istruzione Vito Diluca - dopo la scomparsa di Gianmario Besozzi abbiamo deciso di farci carico di questo impegno, portando avanti la sua memoria e ricordando con queste borse di studio sia lui che il figlio Paolo». E così, se sono state nove le richieste presentate in Comune, le vincitrici delle borse sono state cinque brillanti studentesse: Ambra Vuksani, Alice Sinopoli, Eleonora Celario, Anna Sofia Magnoler e Fatima Zahra Fathi . A consegnare gli attestati, insieme al vicesindaco c’era il dirigente comunale Lorenzo Maffioli e la vicedirigente del Comprensivo, Simona Prone.

«Questo - ha detto Prone - è sempre un momento estremamente emozionante, in cui vengono riconosciuti gli sforzi dei nostri ragazzi. Il voto rappresenta sicuramente un riconoscimento della vostra serietà alla fine di un percorso di crescita, ma è anche un riconoscimento del vostro impegno. Grazie alle famiglie che hanno sostenuto la vostra esperienza scolastica e grazie anche agli insegnanti che vi hanno seguiti. Ognuno ha fatto la propria parte per un risultato importante».