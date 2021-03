Ciclo di serate sulle donne con la Consulta femminile aronese

Ciclo di serate al via in compagnia della Consulta femminile aronese.

Ciclo di serate a distanza per la Festa della donna

E’ tutto pronto per gli incontri organizzati dalla Consulta femminile aronese per la Festa della donna. Le volontarie propongono una serie di conferenze a distanza, alle quali si potrà partecipare tramite la pagina Facebook della Consulta e in differita sul canale Youtube.

Il calendario degli eventi

Il primo appuntamento in programma è quello del 7 marzo, quando alle 21 Antonella Braga parlerà della figura di Carla Voltolina Pertini, partigiana, giornalista e psicologa che lottò duramente per l’abolizione delle case chiuse e dei manicomi. Il 14 marzo, sempre alle 21, Elena Mastretta parlerà invece di Teresa Mattei, partigiana, politica italiana ed eletta nell’Assemblea costituente. A lei si deve la tradizione della mimosa per l’8 marzo. Il 17 marzo, alle 18, Dacia Maraini parlerà del libro «Il coraggio delle donne». Il 21 marzo, alle 18 Piero Beldì e Pietra De Blasi intervisteranno Costanza Arbeja, detta Ninì, in un dialogo alla scoperta del suo ruolo di partigiana e di donna capace di costruirsi un futuro da sé. Infine il 28 marzo, alle 21, Alessandro Pisoni parlerà di due donne determinate che vissero sulle sponde del lago Maggiore: Sofia Benzi e Martina Zucconi. La rassegna è organizzata in collaborazione con l’associazione Stella Alpina, il Fai e Magazzino Storico Verbanese.