Cineforum Castelletto: questa sera in proiezione Nomadland

Cineforum Castelletto: è arrivato il turno della proiezione di Nomadland, questa sera appuntamento alle 21.15.

Cineforum Castelletto riprende con un calendario di film di tutto rispetto

E' tutto pronto per la seconda serata di cineforum in compagnia della rassegna "Un lunedì mai visto", realizzata dall'associazione "Quelli che il cinema..." in collaborazione con il cinema Movie Planet Metropolis di Castelletto Ticino. L'idea alla base della manifestazione è quella di proporre una serie di titoli d'autore studiati dagli esperti dell'associazione, film fuori dai circuiti della programmazione dei grandi multisala, ma non per questo meno appetibili.

Oggi in programma Nomadland

Questa sera, alle 21.15, è in programma la seconda serata di cineforum della rassegna con la pellicola Nomadland. Il film, un titolo candidato a 6 Oscar e vincitore di 2 Golden Globe, racconta la storia di una donna che dopo aver perso ogni cosa decide di vivere come una nomade. La pellicola è stata acclamata anche al Festival del cinema di Venezia.

Le regole della manifestazione

La proiezione avrà inizio alle 21.15 al cinema multisala Movie Planet Metropolis. Per entrare è necessario essere in possesso della tessera annuale del cineforum, acquistabile al costo di 10 euro e valida per tutto l'anno. Il biglietto per ogni film della rassegna, il cui programma è consultabile nell'immagine qui sotto, è acquistabile a 4 euro.