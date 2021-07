Cinema sotto le stelle: stasera a Castelletto c'è Oceania

Cinema sotto le stelle: è in programma per stasera a Castelletto l'appuntamento con la terza e ultima serata della rassegna.

Cinema sotto le stelle: tutto pronto per stasera

E' in programma per questa sera l'ultimo appuntamento con la rassegna estiva intitolata "Cinema sotto le stelle". A Castelletto il grande cinema per tutti torna al parco comunale, nel rispetto delle norme anti-Covid, grazie all'impegno e all'organizzazione del Comune e dell'assessorato alla cultura, che da tempo sostiene il progetto.

Stasera sarà proiettato Oceania

E così, dopo la proiezione di "The Greatest Showman" e quella de "La battaglia dei sessi", la rassegna si chiuderà con un film di animazione per bambini. Oceania sarà proiettato al parco Sibilia a partire dalle 21.15. Saranno fatte rispettare le norme sul distanziamento. L'ingresso è gratuito e in caso di maltempo la serata verrà rinviata a data da destinarsi.