Domenica 2 ottobre la più grande caccia al tesoro mai vista: anche ad Arona

Arona sarà nuovamente uno dei 100 borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano in cui si terrà la più grande caccia al tesoro mai vista, domenica 2 ottobre.

I dettagli

La caccia ai tesori può essere fatta singolarmente o a squadre, tra le 10 e le 18 di domenica, con punto di ritrovo presso l’Ufficio Turistico dove verranno date tutte le indicazioni (Largo Vidale, di fronte alla stazione ferroviaria), non è competitiva pertanto non sarà a tempo. A tutti i partecipanti sarà dato un ricordo e a coloro che avranno completato il percorso verrà consegnato un omaggio. Le iscrizioni sono possibili esclusivamente online su tesori.bandierearancioni.it.

L'importante piano di comunicazione previsto da Touring Club Italiano per promuovere l'evento e le località aderenti all'iniziativa consentirà di avere una visibilità al livello nazionale.

L’Assessore al Turismo e alla Cultura, Chiara Autunno, commenta così: "Nel 2018, alla nostra città è stata conferita la tanto ambita bandiera arancione, un riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano (TCI) ai comuni che si distinguono per un'offerta di eccellenza.

Tra le molte iniziative promosse dal TCI, quella della caccia ai tesori è certamente un momento ludico/culturale che permette di scoprire le peculiarità dei borghi coinvolti divertendosi, sarà quindi occasione per una piacevole scoperta della città: un’esperienza adatta a tutte le età".