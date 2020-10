Duo elettro-pop aronese presenta il singolo “My Territory” – VIDEO

Duo elettro-pop aronese presenta un nuovo singolo e lancia il video sui canali social e Youtube.

Duo elettro-pop composto da un talentuoso musicista e da una cosplayer famosa

E’ uscito ufficialmente lo scorso 20 ottobre il singolo del duo “The Pheromone Syndicate”, composto da Giada Pancaccini e dall’aronese Sandro Capone. Pancaccini, in arte Giada Robin, è una nota cosplayer di fama internazionale, mentre Capone è un multistrumentista ed ex membro dei gruppi Temperance e Bejelit. Il titolo del brano è “My Territory”, ed è stato rilasciato su tutte le piattaforme digitali tramite l’etichetta Ausr Digital. Giovedì 22 invece è uscito su Youtube il video della canzone.

Un genere originale per l’Italia

Il duo elettro-pop-rock mescola nella sua musica diversi stili, generando così un suono unico e definendo un nuovo modo di fare musica elettronica. I componenti del duo si sono conosciuti nel 2018 sul set di un video musicale e hanno deciso di collaborare per la realizzazione di un primo singolo. E’ nata così l’idea del progetto “The Pheromone Syndicate” ed è uscito un primo Ep di sei brani intitolato “Alterations”, con l’etichetta Ausr digital, in occasione del Lucca Comics and Games 2019. Il gruppo porta in Italia un genere nuovo e difficilmente riconducibile ad altri artisti del Belpaese. Sandro e Giada sono stati ospiti di diversi programmi radio, tra cui Linea Rock su Radio Lombardia e Note Ribelli sulla web radio Post Garage. I due giovani artisti hanno sviluppato il progetto in completa autonomia, scrivendo, componendo e producendo tutto quanto da soli. In previsione di un futuro full length album, il duo ha rilasciato i singoli “Chemical Lust»” “Next Level” (di cui è stato fatto un remix insieme al rapper TaZakaTash), “Crush” e “Stranger Town”.