Fermi Lab Fest al cinema teatro San Carlo di Arona

C’è attesa per il Fermi Lab Fest, la mini rassegna di spettacoli dei laboratori artistici dell’istituto Fermi che andranno in scena questa settimana al teatro san Carlo di Via Don Minzoni 17.

Gli appuntamenti

Martedì 23 maggio alle 20.45 i giovani attori dei gruppi di teatro della storica scuola superiore aronese, coordinati dall’attore Andrea Gherardini, proporranno una pièce moderna quale “Così è se vi pare”, di Luigi Pirandello e a seguire un classico come “Supplici” di Eschilo.

Mentre giovedì 25 maggio sempre alle 20.45 saranno i musicisti della grande orchestra del Fermi a salire sul palco per proporre, con la direzione del maestro Maurizio Sacchi, lo spettacolo “Love Songs”, una scelta di bellissime canzoni d’amore. Nella stessa serata si esibirà anche il terzo gruppo di teatro che, sempre diretto da Gherardini, per l’occasione reciterà Rane di Aristofane. Gli spettacoli sono una proposta culturale aperta a tutti, con ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti.