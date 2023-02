I prossimi appuntamenti della Consulta femminile aronese

Tutto pronto per i prossimi appuntamenti con i quali la Consulta femminile aronese intende celebrare la figura della donna in occasione della ricorrenza dell’8 Marzo.

Gli appuntamenti

Per il prossimo mese sono infatti in programma tre eventi organizzati dalla Consulta con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione 2KE20. L’8 marzo, alle 21, l’aula magna del Comune ospiterà la presentazione del libro “Volevo vedere la tundra” di Antonella Giacomini. L’autrice è bellunse, insegnante e giornalista pubblicista, da oltre vent’anni viaggia come alpinista ed esploratrice in terre più o meno sconosciute insieme al marito, il noto alpinista Manrico Dell’Agnola. Ha maturato una ricca esperienza extraeuropea dall’ Asia (India, Pakistan, Thailandia, Oman), al Nord America (Stati Uniti, Canada, Alaska), dal Sud America (Patagonia Argentina e Cilena, Messico, Perù, Venezuela, Repubblica Domenicana) all’Africa (Marocco, Tunisia, Egitto, Tanzania, Namibia). È tra le poche donne, ed unica italiana, ad aver compiuto da nord a sud, una traversata parziale dello Hielo Patagonico Sur.

Il 10 marzo invece, alle 21 il Teatro San Carlo ospiterà lo spettacolo Occidoriente, di e con Laura Negretti, uno spettacolo che prova a parlare dell’incomunicabilità tra due culture, religioni e tradizioni cosi profondamente diverse come l’occidente cristiano e l’oriente musulmano. Un testo scritto da un autore musulmano che vive in Italia, un intellettuale “integrato”, che senza falsi buonismi parla dell’eterno rapporto d’amore/odio tra Oriente e Occidente. Il risultato è uno spettacolo “politicamente scorretto”, narrato con lo stile della prosa contemporanea e del teatro civile.

Infine il 29 marzo, sempre alle 21 e sempre nell’aula magna del Comune, spazio alla presentazione del libro Utmb, la mia Olimpiade, di Francesca Canepa. Nata a Courmayeur nel 1971, l’autrice vive da sempre vicino al Monte Bianco, ha una laurea in Psicologia generale e sperimentale all’Università di Bologna ed è un’atleta di fama mondiale, dapprima come Snowborder, poi come Trailrunner.

Snowborder professionista dal 1993 al 2000, Francesca Canepa è stata 5 volte vincitrice della Coppa Italia Slalom gigante e parallelo, 2 volte campionessa italiana assoluta, 2 volte campionessa italiana maestri di sci e vanta numerosi podi internazionali. Dal 2011 è una runner professionista. Negli anni compresi tra il 2013 ed il 2018, anno della vittoria alla UTMB, ha partecipato a 92 gare, è stata finisher di 88, coronando 47 vittorie e piazzandosi 72 volte tra i top 3.