Iscrizioni aperte alla biblioteca di Arona per il laboratorio scientifico

Curiosità

L'attività è in programma per questo sabato e sarà dedicata soprattutto ai bambini dai 7 ai 10 anni

Iscrizioni aperte alla biblioteca di Arona per il laboratorio dal titolo "Salviamo il pianeta blu", in programma per il 23 ottobre.

Un laboratorio rivolto alla curiosità dei bambini e dei ragazzi

Riprendono le attività scientifiche dedicate ai più piccoli e proposte dalla biblioteca di Arona in collaborazione con il sistema bibliotecario Bant. Sabato 23 ottobre , alle 10 l’incontro proposto da Leo Scienze riguardo all’ecologia e al pianeta terra. “Salviamo il pianeta blu prevede una parte di didattica e una di creatività - dicono dalla biblioteca - scopriremo quanta acqua ci circonda e dove si trova; seguiremo una gocciolina nel suo lungo viaggio; conosceremo le conseguenze dell’inquinamento idrico e l’impatto della plastica nei mari; impareremo a salvaguardare il nostro pianeta blu, per noi e per tutti gli animali che lo abitano. Durante il laboratorio creativo plastica ed imballaggi non saranno più soli rifiuti inquinanti da buttare e riciclare ma si trasformeranno, con un pizzico di fantasia e creatività".

L’attività è indicata per bambini da 7 a 10 anni.

Gli incontri sono gratuiti, ma è necessario iscriversi perché i posti a disposizione sono limitati e si potrà accedere previa verifica della certificazione verde covid-19. Per informazioni e prenotazioni:biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo 0322.44625.

Il commento dell'assessora Autunno

“Con La Scienza in biblioteca - scrive l'assessora alla cultura Chiara Autunno - prendono il via le iniziative dedicate ai più grandicelli che in biblioteca possono sempre trovare una sezione apposta per la loro fascia d’età. Il poter condividere le attività e la sperimentazione insieme ad altri coetanei permette non solo di apprendere ed approfondire, ma anche di confrontarsi, quale modo migliore per crescere e sviluppare doti relazionali e critiche? La nostra biblioteca vuole essere proprio questo: luogo di crescita e sviluppo".

Un impegno di lunga data per la divulgazione della scienza

Dal 2005 L’associazione Leo Scienza si occupa di divulgazione scientifica/ambientale e della promozione di stili di vita sani, rivolgendosi per lo più a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Da oltre 10 anni il gruppo opera in tutta Italia realizzando progetti formativi e di divulgazione per circoli scolastici, istituzioni pubbliche, festival scientifici e culturali, musei, biblioteche, parchi tematici, rassegne teatrali, eventi di vario tipo; collaborando inoltre con enti di ogni tipo e privati nell’organizzazione di iniziative ludico/didattiche volte ai più giovani.