La rassegna culturale di Lesa continua con Marco Paracchini

Venerdì 10 giugno alle ore 21 nella pittoresca e accogliente Piazzetta San Bernardino per il terzo appuntamento della rassegna "Libri, chiacchiere e altro in Piazzetta" sarà presentato il libro “Omicidio sotto la cupola” di Marco Paracchini. L'autore converserà con il critico letterario cremonese Claudio Ardigò. Letture a cura di Elena Locatelli.

Marco Paracchini, (Novara, 1976), regista professionista freelance, racconta storie da vent’anni attraverso video e libri ed ha firmato opere audiovisive per numerosi brand. Ha scritto e diretto molti cortometraggi, alcuni dei quali premiati in festival nazionali (L'audace viaggiatore è stato premiato dal regista Abel Ferrara). Suo anche un documentario biografico su Gabriella Ferri. Ha sostenuto l'ENPA nazionale con il cortometraggio Giulia (con la partecipazione straordinaria di Massimo Corvo) e l'ENPA di Novara con il libro Animali, a chi? (AAVV). Alla sua attività principale alterna quella di docente accademico (ACME Novara e IED Milano) e relatore in moduli didattici legati allo storytelling (Liceo Classico Cavour di Torino, ITI Omar di Novara). Nell’editoria nazionale è conosciuto grazie al profiler nipponico Kenzo Tanaka (Le indagini di Kenzo Tanaka Reboot, Re Artù Edizioni (2020), Il Numero Quattro, Tabula Fati Edizioni (2018) e Il Mutilatore, Golem Edizioni (2020), ma anche per aver scritto racconti con Sherlock Holmes come protagonista, due saggi su James Bond e la spia olandese Quint Dekker. Per Il Babi Editore ha pubblicato “Omicidio sotto la cupola” (2020) e in estate uscirà con un romanzo noir.



Libri, chiacchiere e altro in Piazzetta

Il Circolo Comunale Lesiano organizza per il secondo anno consecutivo un ciclo di incontri intitolato "Libri, chiacchiere e altro in Piazzetta", che si svolgerà nella pittoresca e accogliente Piazzetta San Bernardino antistante il Circolo stesso. Il programma, articolato su otto appuntamenti tutti collocati il venerdì sera alle ore 21 dal 27 maggio al 22 luglio, oltre alla partecipazione degli autori e delle autrici, dei libri presentati, vedrà la presenza di personaggi della cultura e della comunicazione nel ruolo di ospiti.