Mercoledì sera a Casa Curioni il libro di Gianni Bugno

Mercoledì sera a Casa Curioni approda il libro sullo sport scritto da Gianni Bugno.

A Casa Curioni si parla di sport e cultura

Tutto pronto per mercoledì 22 giugno. Nella serata a Casa Curioni approderà il libro di Gianni Bugno. Il volume, dal titolo "Per non cadere, la mia vita in equilibrio", è stato scritto da Bugno insieme a Tiziano Marino. Oltre allo stesso Bugno interverranno anche Marino e Gianni Cometti.

Un appuntamento inserito in un ciclo importante

L'iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con la Polisportiva Nuovi Orizzonti e con il Cai, è inserita in un ciclo di 5 incontri, tutti in programma a Casa Curioni, e riuniti sotto la formula "Gli sportivi si raccontano". Dopo la presentazione del libro di Guido Onor dello scorso 17 giugno, toccherà quindi a Bugno il 22 giugno, alle 21. Il 1° luglio, sempre alle 21, sarà la volta di "Una breve estate" di Alberto Paleari, l'8 luglio toccherà a "Diciotto Castagne" di Mario Curnis e il 15 luglio a "Ma restiamo con i piedi per terra", di Andrea Masciaga.