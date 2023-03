"Noi. Di donne e di coraggio" l'8 marzo in biblioteca ad Arona

Mercoledì 8 marzo alle ore 18, la biblioteca civica di Arona ospiterà le curatrici Letizia Romerio Bonazzi e Yvonne Rossi, che, in collaborazione con l’Associazione Non Solo Aiuto OdV, editrice del volume, presenteranno “NOI. Di donne e di coraggio”.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Valentina Sarmenghi.

L'evento

Il libro è stato pubblicato da NON SOLO AIUTO, Associazione di solidarietà e Intercultura del Verbano Cusio Ossola, grazie al contributo del Centro servizi per il Territorio, ed è il risultato di un lavoro collettivo da parte di un gruppo di donne italiane e straniere, che raccontano le loro esperienze personali magistralmente narrate dalle due autrici. Sono storie di coraggio raccontate da donne provenienti da vari mondi in qualche modo ora legate al nostro lago. Il libro accomuna esperienze differenti, le Monache di clausura di Ghiffa, la donna pastora degli alpeggi dell'Ossola, La sciamana della Groenlandia, la profuga dall'Albania, per citare alcuni esempi.

Chiara Autunno, Assessore alla Cultura e Istruzione, sottolinea: “anche la biblioteca vuole dedicare un momento di incontro e di scambio in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, un incontro che saprà certamente dare spunti di riflessione”.

L’incontro è ad ingresso libero e senza necessità di prenotazione.

Le copie del volume sono a disposizione e i proventi saranno devoluti all’Associazione Linea d'ombra ODV e ad altre associazioni che si occupano da anni di solidarietà ed Intercultura.

Per informazioni:

Biblioteca Sen. Avv. Carlo Torelli: telefono 0322/44625 mail: biblioteca@comune.arona.no.it