Open Day alla biblioteca di Castelletto Ticino

Sabato 11 novembre ritorna il tradizionale open day della Biblioteca a Castelletto Sopra Ticino, l'appuntamento più atteso da tutti i lettori e i frequentatori della biblioteca e certamente quello più sentito dal personale e dagli amministratori di riferimento.

I dettagli

Come sempre, il programma della giornata vede tre eventi distinti, pensati per tre diverse fasce di età: si comincia la mattina alle 10.30 con uno spettacolo magicomico e interattivo dedicato ai più piccoli, dal titolo "Una strega in biblioteca", di e con Emanuela Belmonte e Nora Picetti.

Cosa ci fa una strega in biblioteca? Fa ricerche per nuove pozioni magiche? Consulta antichi testi per trovare formule dimenticate? Cerca romanzi d’avventura da leggere prima di addormentarsi? Niente di tutto questo, si è innamorata del bibliotecario! Per conquistarlo le prova tutte: maschere di bellezza e balsami per capelli, torte magiche ed elisir d'amore, serenate e formule magiche, ma il bibliotecario sembra interessato solo ai libri. Così, tra giochi di parole, dotte citazioni e imbarazzanti strafalcioni la nostra eroina prova a scrivere lettere d’amore, poesie e perfino una canzone, coinvolgendo il pubblico in esilaranti esercizi di scrittura creativa collettiva.

Nel primo pomeriggio, alle ore 15.00, un evento pensato per i giovani, da sempre appassionati di saghe fantasy: musica e scrittura si fonderanno in occasione della presentazione del primo libro di Fabio Trimarco, il fantasy "Il crepuscolo delle stelle. L'artiglio del sacrificio", edito da Bookabook nel 2023.

Intorno alle 17.00 un momento dedicato ai 10 lettori più assidui della biblioteca di Castelletto S. Ticino, cioè quelli che nell'ultimo anno hanno fatto più prestiti. Verranno premiati il lettore più giovane, il più anziano e altri 8 instancabili lettori, frequentatori abituali della biblioteca.

A concludere la giornata, un incontro all'insegna di ambiente ed ecologia, temi di grande attualità e molto sentiti da ognuno di noi. Ospite a Castelletto Sopra Ticino sarà Marco Valsesia, giovane apicoltore piemontese ed autore di "La vita segreta delle api", un libro di grande successo edito da Longanesi ed adatto veramente a tutti: non solo esperti di apicoltura, ma anche neofiti o curiosi.