Palio dei rioni di Mercurago: la vittoria è andata ad Americana San Rocc

Palio dei rioni di Mercurago: quest'anno la storica manifestazione è stata vinta dal rione Americana San Rocc

Palio dei rioni: un'edizione speciale

L’ultimo weekend di giugno ha visto svolgersi la ventesima edizione del rinnovato Palio dei Rioni di Mercurago. Artista dell’annuale stendardo è stato Sergio Ranzani. Per l’occasione è stato raffigurato San Giorgio insieme a San Giuseppe, per ricordare l’importanza nella storia della salvezza al fianco della sua sposa Maria. Don Paolo Bellussi, nell’ultimo fine settimana che passerà in terra mercuraghese, ha commentato così: "Se dovessi trovare una motivazione razionale per questa longevità si potrebbe certamente riscontrare nella grandissima passione educativa presente in tutti coloro che hanno affrontato incredibili difficoltà per proporre momenti di gioia e divertimento all’intera comunità, supportati dagli aiuti degli sponsor e dal sostegno delle amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo. Ma forse questo non basterebbe, nell’ottica della fede cattolica che ha sempre sostanziato la proposta del palio, non si può non sottolineare che tale prezioso strumento è nato, cresciuto e maturato solidamente grazie all’aiuto della Vergine Maria, San Giorgio e dei santi tutti".

La vittoria di Americana San Rocc

La ventesima edizione ha visto trionfare per la decima volta nel palio “nuovo” il rione Americana San Rocc, mentre sono stati premiati con il premio Fair Play, donato dalla sezione Avis di Arona, i rappresentanti della Piaza-Riaa. Quest’anno un premio speciale come “Miglior arbitro” è stato dato a Franco Paracchini, arbitro veterano votato dalla maggioranza dei capitani delle cinque squadre.