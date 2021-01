Premio letterario Cerruti-Marianni: al via le iscrizioni

Premio letterario Cerruti-Marianni, resta ancora un mese per potersi iscrivere al concorso.

Premio letterario al via

Torna una delle tradizioni letterarie e culturali più importanti di Borgo Ticino. E’ stato aperto pochi giorni fa infatti, il bando per la partecipazione al premio letterario poetico nazionale Antonio Cerruti-Ariodante Marianni. La rassegna dedicata ad Antonio Cerruti, giunta quest’anno alla sua 16esima edizione, è nata con l’obiettivo di ricordare la figura del poeta latino nato a Borgo Ticino all’inizio del XVI secolo. Il premio Ariodante Marianni invece, è nato per ricordare il poeta, pittore e traduttore omonimo (1922-2007) che proprio in paese trascorse gli ultimi anni della sua vita.

Il tema è unico per le due tipologie di bando

Il tema del premio, in entrambe le sue declinazioni, è “Il mondo che vorrei”, un argomento che ha già interessato altre iniziative comunali. E se il premio Cerruti è assegnato a racconti o fiabe, il Marianni è invece dedicato alla poesia. I racconti in prosa, come le poesie, potranno essere inviati solamente da scrittori che hanno raggiunto la maggiore età al momento della scadenza del premio (15 febbraio). Si potrà inviare al massimo un racconto in prosa, mentre per quanto riguarda la poesia è possibile spedire fino a tre componimenti in lingua italiana o inglese (in questo caso accompagnando il testo originale con una traduzione). E’ possibile partecipare al bando anche attraverso una «poesia visuale» , una particolare forma di comunicazione che prevede un breve scritto legato a immagini realizzate con qualunque tecnica. Questa sezione è dedicata ai più giovani, suddivisi in diverse categorie dai 3 ai 17 anni.

Iscrizioni entro il 15 febbraio

Gli elaborati dei partecipanti dovranno essere consegnati entro la mezzanotte del 15 febbraio attraverso tre modalità: per posta all’indirizzo via Circonvallazione, 37, 28040 Borgo Ticino (ufficio protocollo), via mail all’indirizzo comune.borgoticino@legalmail.it, oppure con consegna a mano all’ufficio segreteria negli orari di apertura. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune.