Pro loco Castelletto ringrazia la maestra Rosa Maria Lorenzini

Cerimonia

La cerimonia si è tenuta nelle scorse settimane in occasione dell'approvazione del bilancio

Pro loco Castelletto organizza una cerimonia speciale per ringraziare ufficialmente la storica maestra esperta di dialetto.

Un riconoscimento speciale

E’ un riconoscimento speciale quello che nelle scorse settimane i volontari della Pro loco cittadina, guidati dal presidente Simone Freddi, hanno consegnato alla maestra Rosa Maria Lorenzini. In occasione della riunione convocata per l’approvazione del bilancio dell’associazione infatti, i volontari hanno voluto consegnare uno speciale riconoscimento alla maestra per l’impegno dimostrato nella realizzazione della poesia in dialetto che poi l’associazione ha utilizzato per l’ultima festa di Sant’Antonio Abate.