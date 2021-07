Riconoscimento di Legambiente per Tourtheater, con l'Accademia dei folli

E' un riconoscimento particolarmente importante quello che Legambiente ha assegnato all'Accademia dei folli per la realizzazione dell'evento Tour theater.

Una certificazione molto importante

E’ un importante riconoscimento quello che in questi giorni ha ottenuto l’evento itinerante dal titolo Tourtheater, organizzato dall’Accademia dei folli nei giorni scorsi tra i territori di Castelletto, Dormelletto, Oleggio Castello, Solcio di Lesa e Ghevio di Meina. La rassegna ha infatti ottenuto la prestigiosa attestazione Eco Actions. E la certificazione è stata ora estesa anche agli altri eventi Lakescapes, teatro diffuso del lago.

"Gli eventi, grandi o piccoli, culturali, sportivi, musicali, teatrali, enogastronomici, convegni, conferenze, etc. all’aperto o al chiuso, comunque hanno un impatto ambientale - scrivono da Legambiente - spostamento di persone, veicoli, mobilità, consumi di energia, quindi emissioni, produzione di rifiuti, in particolare plastica, inquinamento acustico e luminoso, etc, poi se sono previsti anche servizi di enogastronomia il discorso si amplia ulteriormente".

In passato il circolo locale di Legambiente Gli Amici del lago, per la Traversata Angera-Arona nel 2019 e del 2020 aveva adottato delle buone pratiche plastic free e plastic less e anche a Borgomanero lo scorso anno per gli eventi eno-gastronomici collegati alla Festa dell’uva, era stata avviata una collaborazione con gli organizzatori per l’utilizzo di stoviglie compostabili in Mater Bi fornite da Demetria.

Eco Events e Eco Actions

L’associazione con la collaborazione della Rete Ambiente e Salute ha definito un protocollo di certificazione con 110 buone pratiche da rispettare, che toccano argomenti quali la gestione dei rifiuti, la logistica e la mobilità, il food and beverage, l’energia e la comunicazione, l’acustica e la responsabilità etico-sociale. Al raggiungimento di certi parametri definiti e di un punteggio di un certo livello viene dunque assegnato il riconoscimento Ecoevents Legambiente. A fianco di questa certificazione – che prevede comunque eventi di una certa dimensione e di una certa complessità – Legambiente ha ideato un’attestazione di eventi sostenibili denominata Eco Actions che risponde alle esigenze di eventi locali organizzati nei territori, che comunque sono ispirati a buone pratiche di sostenibilità ambientale e finalizzate a creare il minor impatto possibile. Se EcoEvents è una certificazione vera e propria con un processo di audit e di controllo molto rigoroso con 120 indicatori, Eco Actions è invece un’attestazione che prevede un’autovalutazione e un confronto con Legambiente per la verifica di alcuni parametri di sostenibilità e degli obiettivi di miglioramento per limitare l’impatto ambientale. Ovviamente anche in questa versione - che possiamo definire impropriamente semplificata – ci sono alcuni indicatori e parametri di base non negoziabili.

Un esempio per altre realtà del territorio

"Nella logica della transizione energetica - dice il vicepresidente degli Amici del lago Roberto Signorelli - anche l’organizzazione degli eventi: culturali, sportivi, musicali o enogastronomici, deve considerare tutti gli aspetti di sostenibilità e l’impatto che l’evento stesso provoca sull’ambiente, in termini di emissioni, produzione di rifiuti e altro. La così detta impronta ecologica generata dall’evento. Non sono più tollerabili delle gestioni di eventi - come purtroppo è avvenuto in molte occasioni in passato - con plastiche e rifiuti abbandonati nelle strade e nelle piazze. Come Legambiente, a livello nazionale, abbiamo messo a punto due protocolli diversi di certificazione e di validazione Ecoevents ed EcoActions, in grado di valutare l’impatto ambientale degli eventi, con gli organizzatori che possono dimostrare e comunicare la loro sostenibilità attraverso due marchi che utilizzano l’autorevole marchio della principale associazione ambientalista del paese".

"Naturalmente Legambiente a livello nazionale ha numerose richieste per il rilascio dell’attestazione degli eventi sostenibili secondo il protocollo Eco Actions - dice il presidente del circolo locale, Massimiliano Caligara - come circolo locale di Legambiente siamo orgogliosi di essere riusciti a portare un evento del nostro territorio ad ottenere per primo questo autorevole riconoscimento. Attualmente abbiamo in corso diverse valutazioni e audit con numerosi organizzatori di eventi nel territorio per verificare i requisiti di sostenibilità e valutare l’eventuale rilascio sia del marchio di certificazione Ecoevents che dell’attestazione Eco Actions. I due protocolli sono molto precisi a auspichiamo che queste buone pratiche possano diventare la norma nell’organizzazione di qualsiasi tipo di evento".