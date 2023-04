Studentessa del Fermi di Arona vince concorso nazionale di scrittura creativa

Anche un'aronese protagonista dell'emozionante serata che si è svolta al Centro Culturale S. Agostino di Crema lunedì 17 aprile a conclusione della 13ª edizione del Concorso di Scrittura Creativa (organizzato dal FATF – Franco Agostino Teatro Festival in collaborazione con il Comitato Soci Coop di Crema e con l’Associazione Culturale Caffè Letterario di Crema). Un evento che ha visto riuniti i giovani talenti provenienti da tutta Italia che hanno deciso di essere presenti per la premiazione.

FATF – Franco Agostino Teatro Festival è un’organizzazione senza scopo di lucro nata 25 anni fa che, ogni anno, organizza una rassegna teatrale (e non solo) dedicata ad un tema specifico.

Rebecca Luzi

I due racconti più votati dalla giuria, presieduta dallo scrittore barese Francesco Muzzopappa, sono stati: “Tutto scorre” di Alessia Bettin dell’I.C. "Luigi Chiesa" di Spino d'Adda nella categoria Scuola secondaria di primo grado (under 14) e “Autori di storie” di Rebecca Luzi dell’I.I.S "Enrico Fermi" di Arona nella categoria Scuola Secondaria di Secondo grado (Scrittori in erba).

La sala, gremita di gente, ha accolto le ragazze vincitrici con uno scrosciante applauso che, emozionate, hanno ringraziato e ritirato il premio.

Il concorso

Il Concorso di Scrittura Creativa è giunto quest’anno alla sua 13ma edizione, in parallelo alla 25ma edizione del Festival, da cui mutua il tema: “TUTTO SCORRE”. Il Concorso di Scrittura è organizzato con il patrocinio oneroso del Consiglio Regionale della Lombardia e con il contributo della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona oltre che con il patrocinio oneroso e l’ospitalità gratuita in sala Cremonesi da parte del Comune Di Crema.

"Perché tutto è energia che si trasmette, che passa attraverso le esperienze, che scorre e che cambia, un’energia che ha attraversato ormai una generazione e che non accenna a fermarsi per far crescere e per migliorare. – racconta Gloria Angelotti, la presidente del FATF - Tutto scorre e tutto cambia, tutto passa ma tutto resta, anche se in modalità e forme diverse. E’ questo lo spunto che il FATF offre ai ragazzi di tutta Italia. Non ci resta che invitare i nostri ragazzi a lasciar scorrere la penna sul foglio bianco ed inviarci i loro racconti".

Proprio seguendo questo ideale l’artista Vittoria Parrinello ha deciso di creare un’opera di vetro e carta che rappresenti lo spirito di questa edizione: una piccola barca cullata su un mare di vetro, spinta dalle onde, dove l'acqua diventa metafora di cambiamento continuo, rinascita, evoluzione.

I racconti dei finalisti sono stati pubblicati su un libretto che è stato distribuito durante la serata e i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con lo scrittore Francesco Muzzopappa: un’occasione preziosa per liberare la fantasia e dare voce all’universo interiore dei ragazzi e al loro immaginario poliedrico e pirotecnico.