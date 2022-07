Torna domani dopo anni il divertimento targato Varallopop

Torna giovedì 14 luglio dopo tanti anni il divertimento targato Varallopop. La manifestazione è pronta a divertire tutti.

Torna Varallopop

Uno speciale appuntamento, che mancava da due anni a causa della pandemia, ritorna ora all’insegna della musica, dell’arte e del divertimento: il festival musicale VaralloPop. Dal 14 al 17 luglio è infatti prevista la diciottesima edizione del festival, che avrà luogo a Varallo Pombia, nella frazione di Cascinetta, in via della Festa. L’evento è organizzato dall’associazione no-profit VaralloPop, con il patrocinio del Comune di Varallo Pombia e di diversi comuni limitrofi.

Una festa ormai storica

Si tratta di un festival che vive grazie ai suoi volontari, più di cento, che ogni anno si impegnano per organizzare e portare avanti un evento che conta migliaia di presenze. Gli organizzatori del festival raccontano: "l’edizione di VaralloPop 2019 è stata indimenticabile. Tutto è andato per il meglio e avevamo tanti progetti da portare avanti, finché non è arrivato il Covid. Durante questi due anni ci siamo riscoperti fragili e incerti e abbiamo dovuto per forza metterci in pausa. Ma non abbiamo mai perso la passione e l’amore che ci contraddistingue per questo progetto. Senza ombra di dubbio il merito lo hanno le persone della nostra squadra: chi ha visto nascere e crescere il festival negli anni e le nuove risorse che hanno fatto ingresso nella nostra grande famiglia con tanta voglia di creare cose nuove, dando libero sfogo alla creatività". E così, VaralloPop riapre finalmente le sue porte al pubblico, proponendo un programma eterogeneo che sia in grado di cogliere i gusti di tutti.

Il programma della rassegna

In questa edizione si alterneranno sui palchi alcuni artisti affezionati al Festival e molte altre novità. Si partirà quindi giovedì 14 luglio con il tradizionale spettacolo della Combriccola Del Musical, che quest’anno porterà in scena il musical “Addam’s Family”, per poi proseguire con il ritorno di Shary Band: "un nome e una garanzia del divertimento pop". Venerdì 15 luglio sarà poi la volta di Babaman "il pionere della musica raggae in Italia fin dai primi anni 2000", accompagnato la stessa sera dal dj e producer Massimino Lippoli "tra gli artisti più rappresentativi della club culture italiana e un punto di riferimento per il popolo della notte". Sabato 16 luglio, dopo l’esibizione di Provincia, un gruppo di giovani artisti della zona, sarà invece Habitat a far muovere il pubblico con «il miglior staff di animazione di tutta la provincia novarese e varesina, formata da ballerini e dj professionisti". Il Festival si concluderà quindi domenica 17 luglio con il Trio Gino, lo spettacolo della scuola di danza Arcademia e l’esibizione della band The Magnetics "con il loro sound vintage jamaicano, SKA anni Sessanta, Rocksteady e Reggae". Ma le sorprese non finiscono qui, il Festival ha ancora degli assi nella manica: l’area relax, i servizi di ristorazione, l’area bimbi, gli spettacoli dal vivo, uno spazio artistico e una cornice musicale sempre presente grazie a un dj resident attivo durante tutte le serate del festival. "Vi invitiamo a vivere con noi questa ripartenza - concludono gli organizzatori - proprio come ci eravamo lasciati, ma con una consapevolezza in più: VaralloPop non è solo un festival musicale, ma un prezioso luogo di incontro per arricchirsi di nuove esperienze, cultura, valori e tanta voglia di tornare ad abbracciarsi. Dopo tre anni, torniamo finalmente a casa!".