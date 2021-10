Assessori di Pombia: ecco i nomi scelti dal sindaco Arlunno

Novità

Dopo la vittoria alle elezioni Arlunno nomina Grazioli e Melone

Assessori di Pombia: durante il Consiglio comunale di martedì 12 sono stati annunciati i nomi dei membri della nuova giunta pombiese.

Tra i nuovi assessori anche l'ex sindaco

Dopo la vittoria alle ultime elezioni amministrative, il nuovo sindaco Nicola Arlunno ha nominato i membri della giunta comunale di Pombia. Ad affiancarlo ci sarà quindi l'ex sindaco Giovanni Grazioli, che ha guidato il paese negli ultimi due mandati, nelle vesti di vicesindaco e assessore alle manutenzioni ed all'ambiente.

L'assessore alle politiche socio-assistenziali è Melone

Nel ruolo di assessore è stato invece scelto Stefano Melone. Suoi saranno i dicasteri ai servizi socio-assistenziali, all'istruzione e alla cultura. Il sindaco Arlunno ha tenuto per sé le deleghe in materia di bilancio e lavori pubblici. Nelle intenzioni dell'Amministrazione c'è anche la nomina di alcuni consiglieri come delegati su materie specifiche, per valorizzare le competenze della compagine.