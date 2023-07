Borgo Ticino lancia il bando per la concessione del Parco del Volontariato

Borgo Ticino lancia un bando per la gestione dell'area di proprietà comunale del Parco del Volontariato, incluso il bar L'Arena.

Borgo Ticino affiderà la gestione del Parco del Volontariato

Il Comune ha presentato nei giorni scorsi il nuovo bando per l’assegnazione della concessione in locazione dell’area di proprietà comunale del Parco del Volontariato di via Papa Giovanni XXIII che ospita il bar L’Arena e la pista di pump track. La concessione comprende anche la gestione del bar, ha una durata complessiva di 9 anni e nelle offerte si partirà da un canone di 6.000 euro annui più Iva, che potrà aumentare in base al rialzo dell’asta degli operatori interessati.

Ecco come candidarsi

Per leggere i dettagli che riguardano la concessione e i requisiti di idoneità di coloro che vorrebbero candidarsi alla gestione dell’area, è possibile consultare l’albo pretorio del Comune, anche online. Le richieste di partecipazione al bando dovranno essere depositate in Comune entro il 24 luglio, alle 12. Potranno essere ammesse le domande compilate sull’apposito modulo e consegnate all’ufficio protocollo, o inviate via mail all’indirizzo comune.borgoticino@legalmail.it. In caso si presentino più di 4 candidati, il Comune procederà al sorteggio che avverrà in municipio in seduta pubblica l’8 agosto alle 11.