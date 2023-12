Elezioni a Castelletto: Forza Italia e Lega correranno insieme

Elezioni a Castelletto: i rappresentanti della Lega e di Forza Italia annunciano di aver trovato un'intesa per promuovere un nome unico alle prossime amministrative.

Elezioni castellettesi: ecco le prime mosse

Man mano che ci si avvicina all’appuntamento con le elezioni amministrative, le forze politiche castellettesi iniziano a scoprire le proprie carte. E così, dopo le prime mosse del circolo locale di Fratelli d’Italia e i segnali di continuità che giungono dal campo della attuale maggioranza, che potrebbe riproporre una lista civica analoga a quella al governo del paese, ecco anche le prime illuminanti dichiarazioni ufficiali nel campo del centrodestra.

Le parole dei rappresentanti dei due partiti di centrodestra

"I rappresentanti cittadini delle forze politiche di Lega e Forza Italia di Castelletto sopra Ticino - scrivono il segretario del Carroccio Alessandro Deambrogio e il rappresentante cittadino di FI, Paolo Sibilia - comunicano di avere trovato una intesa sul programma elettorale per le prossime Amministrative. La squadra di lavoro, già attiva, si presenterà alla cittadinanza castellettese subito dopo le festività. Il gruppo lavorerà per unire tutte le persone moderate di centro destra, e non solo, che vogliono portare un cambiamento nel nostro paese".

C'è l'intesa anche sul candidato sindaco

"Si è trovato anche l’accordo sul profilo del candidato Sindaco che verrà individuato nell’area più moderata del gruppo - prosegue il comunicato congiunto - auspichiamo che chiunque voglia partecipare a questo cambiamento si unisca a noi per portare attivamente il proprio contributo. Cogliamo l’occasione per augurare buone feste a tutti".