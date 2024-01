Gusmeroli: "Aldo Moro a pagamento nei weekend e via l'autovelox"

Il candidato sindaco Alberto Gusmeroli anticipa i primi 6 punti del suo programma in vista delle prossime elezioni amministrative ad Arona.

Il programma

Svelati i primi sei punti del programma elettorale del candidato sindaco Alberto Gusmeroli​​​​​​​. Dopo quelli di Federico Monti, precedentemente raccontati, ecco un'anticipazione delle opere che l'onorevole metterà in cantiere ad Arona in caso di elezioni: alcune, ricalcano in toto quelle dell'ex primo cittadino.

I punti in comune sono infatti la costruzione di un nuovo parcheggio in via Torino al posto dell'ex edificio Renault. L'acquisizione dell'area dell'ex campo da calcio di via Monte Zeda vicino alle scuole medie con una destinazione multipla, ovvero parcheggio, parco pubblico e verde ad uso del vicino edificio scolastico e, infine i parcheggi blu gratuiti per i residenti di Arona. Qui c'è forse l'annuncio più d'impatto in questo inizio di campagna elettorale: l'idea di Gusmeroli, infatti, è quella di rendere a pagamento piazzale Aldo Moro nei weekend (tranne che per i residenti).

"Abbiamo stimato che mettendo Aldo Moro a pagamento nel weekend avremo introiti talmente alti che ci permetterebbero di non far pagare i parcheggi blu agli aronesi. Ovviamante dal lunedì al venerdì resterebbe gratuito dato che è usato da pendolari e lavoratori. Due saranno le valutazioni da fare in futuro: se è possibile, per chi lavora ad Arona nei weekend, fare delle agevolazioni per il parcheggio in Aldo Moro o addirittura la gratuità. E, dati alla mano, se far partire la fascia oraria a pagamento dal primo pomeriggio di sabato lasciando libera la mattina".

Sempre sulla tematica parcheggi aggiunge: «Pensiamo ad un parcheggio interrato da 200 stalli al posto della ex casa di riposo che garantirebbe parcheggi per residenti e non - spiega il parlamentare - Già un terreno di 700 metri intorno alla struttura è di proprietà comunale, quindi si tratterebbe di acquisire l'edificio, abbatterlo e realizzare il parcheggio ripensando anche alla piazza. So che c'è già un privato che ha mostrato interesse per l'opera. Infine un nuovo parcheggio strategico in un terreno accanto all'hotel Concorde». Gusmeroli conferma il rilancio di piazza San Graziano che diventerà «la piazza del sapere con un caffè letterario nella biblioteca e una rinnovata piazza per giovani, famiglie e associazioni».

L'autovelox cancellato.. non del tutto

Altra freccia nell'arco di Gusmeroli si legge in merito al tanto contestato (quanto redditizio per le casse del comune) autovelox tra Arona e Meina. «L'autovelox - dice l'ex vice sindaco - ha permesso di abbassare la velocità dei transiti e azzerare gli incidenti. Quando però constati che tutte le sanzioni sono tra i 50 e i 60 km/h penso sia ora si spegnerlo mantenendo l'installazione come deterrente».

Infine le frazioni: «Daremo un contributo per gli over 65 per il pullman da Montrigiasco, Dagnente, San Carlo e Mercurago. E chiederemo l'installazione di un postamat per il prelievo di denaro nelle frazioni nonché la riqualificazione del lavatoio di Mercurago».