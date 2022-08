Gusmeroli ricandidato in Parlamento? "Io sono pronto"

"Ricandidarmi? Io sono pronto". Il vicesindaco di Arona e "deputato uscente" del Governo, conferma la sua disponibilità a una nuova candidatura se la Lega lo riterrà.

Le parole di Gusmeroli

"Il Governo Draghi è andato in tensione esattamente quando è entrata in crisi l’alleanza PD e 5 stelle. Per cercare di realizzare il cosiddetto “campo largo” del PD, hanno mandato in fibrillazione il Governo - racconta Gusmeroli - Lega e Forza Italia hanno chiesto di fare un nuovo Governo ma senza i 5 stelle che come nel 2019 ponevano continui diktat e problemi e senza i due Ministri peggiori del Governo: la Lamorgese e Speranza. Il PD invece di favorire la nascita del nuovo Governo ha puntato solamente a tenere dentro il Governo i 5 stelle. Negli ultimi mesi l’azione del Governo si era indebolita a causa dei loro litigi, il termovalorizzatore di Roma è stata la “goccia che ha fatto traboccare il vaso”".

Com'è stata l’esperienza da parlamentare?

"È stato un grandissimo onore e tante le soddisfazioni di vedere approvate proprie leggi o emendamenti. La miniflat Tax, la rottamazione, la fusione Imu/TASI sono il risultato anche del mio impegno ma anche tante norme di semplificazione o nel campo economico-fiscale come la lotta contro l’aumento delle tasse sulla casa e sui risparmi che voleva invece la sinistra. Ho cercato di intervenire anche su molti temi locali che riguardano il nostro territorio di Novara e Verbano Cusio e Ossola, quando c’era necessità, perché un Parlamentare è maggiormente ascoltato e stando sempre dalla parte della gente e dei suoi bisogni. Così durante il primo lockdown down ho cercato di aiutare tanti sindaci e comunità non solo Arona. Tutti sanno che se c’è una necessità di chiunque e di qualunque tipo, mi contatta e io corro e mi impegno.

Sulla ricandidatura posso dire che se il mio movimento, la Lega, riterrà che potrò essere utile ancora all’Italia oltre che alla mia città sono a disposizione: ho la fortuna di fare il viceSindaco della meravigliosa Arona insieme al Deputato per cui anche adesso che si è rallentato il lavoro a Roma ho tanto da fare per la gente, vedremo quali saranno le decisioni".